В МВД не знают, прервет ли Аваков командировку в Канаду из-за трагедии в Княжичах

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Понедельник, 5 декабря 2016, 02:27

В Министерстве внутренних дел не владеют информацией о том, прервет ли свою командировку в Канаду глава ведомства Арсен Аваков в связи с трагедией в Княжичах.

Об этом советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил в эфире "112 Украина", передает "УНИАН".

"Безусловно, ему известно (о трагедии). Что касается его решения (о прерывании командировки), у меня не было возможности с ним пообщаться", - сказал он.

Шкиряк посоветовал дождаться понедельника и "там уже будем понимать".

В свою очередь, внештатный советник главы МВД и нардеп Антон Геращенко также отказался отвечать на вопрос, вернется ли министр из Канады досрочно.

"Арсен Аваков в курсе происшедшей трагедии. Он примет свое решение, я думаю вы об этом узнаете из официальных источников", - заявил он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков находится в командировке в Оттаве (Канада), его обязанности исполняет Сергей Яровой. Личного комментария министра по поводу трагедии в Киевской области до сих пор нет.

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей во время спецоперации по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области. Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, будет проводить прокуратура.

Досудебное расследование проводится в уголовном производстве, предусмотренном п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство) УК Украины.

Темы: МВД Аваков
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