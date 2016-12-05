Штайнмайер надеется, что обмен пленными на Донбассе состоится до Рождества

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Понедельник, 5 декабря 2016, 03:08

Министр иностранных дел Германии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду, что к Рождеству обмен пленными между сторонами конфликта на Донбассе состоится.

Об этом он сказал в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, передает DW.

"Это стало бы более, чем проблеском", - заявил Штайнмайер.

При этом он отметил застой в реализации минских договоренностей.

"Стороны конфликта буквально зарываются в своих окопах", - сказал Штайнмайер, имея в виду позиции сторон на переговорах.

"Режим прекращения огня и в дальнейшем нарушается, в решении крупных политических вопросов мы также далеко не продвинулись", - подчеркнул министр.

Такая ситуация, по его словам, позволяет говорить, что воплощение минских договоренностей "отнюдь не является удовлетворительным" и нельзя ставить вопрос об ослаблении санкций против России.

"Когда будут осуществлены заметные шаги в реализации минских договоренностей, тогда можно будет подумать о соответствующих изменениях относительно санкций", - отметил Штайнмайер.

Аннексию Крыма действующий председатель ОБСЕ назвал "нарушением международного права" и "нашего европейского мирного порядка".

"Мы не признаем включение Крыма в состав территории России", - подчеркнул он.

Темы: пленные Донбасс
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