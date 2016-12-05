Штайнмайер надеется, что обмен пленными на Донбассе состоится до Рождества
Министр иностранных дел Германии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду, что к Рождеству обмен пленными между сторонами конфликта на Донбассе состоится.
Об этом он сказал в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, передает DW.
"Это стало бы более, чем проблеском", - заявил Штайнмайер.
При этом он отметил застой в реализации минских договоренностей.
"Стороны конфликта буквально зарываются в своих окопах", - сказал Штайнмайер, имея в виду позиции сторон на переговорах.
"Режим прекращения огня и в дальнейшем нарушается, в решении крупных политических вопросов мы также далеко не продвинулись", - подчеркнул министр.
Такая ситуация, по его словам, позволяет говорить, что воплощение минских договоренностей "отнюдь не является удовлетворительным" и нельзя ставить вопрос об ослаблении санкций против России.
"Когда будут осуществлены заметные шаги в реализации минских договоренностей, тогда можно будет подумать о соответствующих изменениях относительно санкций", - отметил Штайнмайер.
Аннексию Крыма действующий председатель ОБСЕ назвал "нарушением международного права" и "нашего европейского мирного порядка".
"Мы не признаем включение Крыма в состав территории России", - подчеркнул он.
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