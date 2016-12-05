В результате пожара на вечеринке в США погибли 33 человека

В результате пожара на вечеринке в городе Окленд, штат Калифорния, погибли, по меньшей мере, 33 человека.

Об сообщает Reuters.

Отмечается, что число жертв может вырасти. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, поджог не является основной версией.

Представители местной полиции заявили, что среди погибших были люди младше 18 лет, однако возраст большинства жертв от 20 до 30 лет.

Пожар произошел поздно вечером в пятницу, 3 декабря. Мероприятие проходило в здании, где ранее располагался склад.