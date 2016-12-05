АТО: Боевики били по всем направлениям, всего 25 обстрелов

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Понедельник, 5 декабря 2016, 06:43

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении террористы били из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ в Талаковке, Красногоровке, Марьинке и Широкино.

На Луганском направлении под огонь 82 миллиметровых минометов попала Новозвановка. Из гранатометов были обстреляны Крымское, Желтое, Лопаскино, Новоалександровка и Станица Луганская. По Новоалександровке боевики вели огонь из зенитных установок.

На Донецком направлении боевики из минометов и гранатометов обстреливали украинские позиции вблизи Авдеевки.

Темы: АТО Донбасс
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