АТО: Боевики били по всем направлениям, всего 25 обстрелов

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении террористы били из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ в Талаковке, Красногоровке, Марьинке и Широкино.

На Луганском направлении под огонь 82 миллиметровых минометов попала Новозвановка. Из гранатометов были обстреляны Крымское, Желтое, Лопаскино, Новоалександровка и Станица Луганская. По Новоалександровке боевики вели огонь из зенитных установок.

На Донецком направлении боевики из минометов и гранатометов обстреливали украинские позиции вблизи Авдеевки.