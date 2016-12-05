Муженко рассказал, что делает возможную агрессию РФ бессмысленной

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Понедельник, 5 декабря 2016, 10:49

Начальник Генерального штаба генерал армии Виктор Муженко рассказал, как Генштаб оценивает угрозы военного характера и просчитывает возможные сценарии развития событий в случае масштабной российской агрессии.

Об этом он сказав.в интервью "Укринформу".

"Эти сценарии отрабатываются во время учений, мы учимся мобильной и гибкой обороне, концентрируем усилия на наиболее угрожаемых направлениях. При том, что Российская Федерация обладает большим количеством оружия и человеческого потенциала, у нас есть ключевое преимущество. Мы – на своей земле, будет буквально гореть под ногами оккупантов", – сказал Муженко.

Он отметил, что это – не аллегория, поскольку ситуация сейчас в корне отличается от той, что была в начале войны уже почти три года назад.

"Мы почти 100 тысяч резервистов оперативного резерва – это те солдаты и офицеры, которые имеют военный опыт, прошли сложные испытания и выстояли под огнем. Эти люди мотивированы, с боевым опытом, дисциплинированные и мобильные. Это огромная сила", – заверил генерал.

"К тому же, мы постепенно выходим на оптимальные варианты организации территориальной обороны, которая уже сыграла свою роль в трудные времена 14-го года. Сейчас речь идет о формировании территориальных подразделений, которые, де-факто, будут находиться в постоянной готовности к организации сопротивления на случай наступления противника", – отметил он.

Муженко заверил, что в организации такой системы командование учитывает лучшие практики, в частности, Балтийских стран, накопивших огромный опыт такой работы.

"Все это в комплексе делает возможную агрессию Российской Федерации бессмысленной. Ведь агрессор понесет огромные потери и не сможет контролировать территории, даже в случае определенного продвижения вглубь Украины", – подчеркнул генерал.

"Военные возможности Российской Федерации велики, но не безграничны. С другой стороны, такие потери политическому руководству РФ придется объяснять собственному народу", – считает Муженко.

Темы: Росcия армия
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Комментарии — 3
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IP: 37.55.137.---Valijan Mojahed05.12.2016 12:26
John Novik:
John Novik:
А если Искандером или Калибром по Кабмину, другим по Раде, и еще двумя по Министерству Обороны и Банковой. Да и дворец пороха цель хорошая.
А що як держаком від лопати, та по твоїй дурнуватій довбешці, га?
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IP: 37.229.144.---Іван Кая05.12.2016 11:39
Щодо оперативного резерву - Муженко цілком правий: це дійсно величезна сила, яку зараз не має жодна держава в Європі.

Але безглуздою російску агресію робить зовсім не вона, а та обставина, що після агресії Путіну буде потрібно брати на себе відповідальність за 40 - міліонну державу з голодними, злими та ненавидячими один одного громадянами, з вбитою промисловістю, наукою, медициною, дорогами, з конаючим сільским господарством, з жахаючою екологією...
Нащо йому така радість, якщо він навіть Крим не зміг перетравити за два з половиною роки?! ОТОЖ...
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IP: 178.159.56.---John Novik05.12.2016 11:36
А если Искандером или Калибром по Кабмину, другим по Раде, и еще двумя по Министерству Обороны и Банковой. Да и дворец пороха цель хорошая.
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