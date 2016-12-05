Муженко рассказал, что делает возможную агрессию РФ бессмысленной

Начальник Генерального штаба генерал армии Виктор Муженко рассказал, как Генштаб оценивает угрозы военного характера и просчитывает возможные сценарии развития событий в случае масштабной российской агрессии.



Об этом он сказав.в интервью "Укринформу".



"Эти сценарии отрабатываются во время учений, мы учимся мобильной и гибкой обороне, концентрируем усилия на наиболее угрожаемых направлениях. При том, что Российская Федерация обладает большим количеством оружия и человеческого потенциала, у нас есть ключевое преимущество. Мы – на своей земле, будет буквально гореть под ногами оккупантов", – сказал Муженко.



Он отметил, что это – не аллегория, поскольку ситуация сейчас в корне отличается от той, что была в начале войны уже почти три года назад.



"Мы почти 100 тысяч резервистов оперативного резерва – это те солдаты и офицеры, которые имеют военный опыт, прошли сложные испытания и выстояли под огнем. Эти люди мотивированы, с боевым опытом, дисциплинированные и мобильные. Это огромная сила", – заверил генерал.



"К тому же, мы постепенно выходим на оптимальные варианты организации территориальной обороны, которая уже сыграла свою роль в трудные времена 14-го года. Сейчас речь идет о формировании территориальных подразделений, которые, де-факто, будут находиться в постоянной готовности к организации сопротивления на случай наступления противника", – отметил он.



Муженко заверил, что в организации такой системы командование учитывает лучшие практики, в частности, Балтийских стран, накопивших огромный опыт такой работы.



"Все это в комплексе делает возможную агрессию Российской Федерации бессмысленной. Ведь агрессор понесет огромные потери и не сможет контролировать территории, даже в случае определенного продвижения вглубь Украины", – подчеркнул генерал.



"Военные возможности Российской Федерации велики, но не безграничны. С другой стороны, такие потери политическому руководству РФ придется объяснять собственному народу", – считает Муженко.