Кириленко увидел в скандале со своей недвижимостью след людей Табачника

Вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко считает, что скандал с его элитной недвижимостью разжигают люди, которые добиваются выгодного им назначения в сфере образования.

Об этом он написал в своем блоге на сайте "Украинской правды", комментируя расследование о наличии у него элитной квартиры в Киеве, а у его жены – участка с большим домом неподалеку от столицы, которую она получила в подарок.

"Очередную кампанию против меня и моей жены – Екатерины Кириленко – начато интернациональной бригадой деятелей, которые за любую цену видят руководителем НАОКВО (Национальное агентство обеспечения качества высшего образования) ставленника печально Сулимы-Табачника – такого себе гражданина Храпатого – покорного исполнителя их указаний. Причем, любых", – написал он.

Кириленко имеет в виду экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, его заместителя Евгения Сулиму и бывшего руководителя отдела гуманитарного образования департамента высшего образования МОН времена Табачника – Сергея Храпатого, которого НАОКВО недавно предложило назначить своим председателем.

Комментируя собственно недвижимость, Кириленко заявил, что декларирует квартиру с 2006 года, а участок – с 2013. Он также утверждает, что квартира взята в 10-летний гривневый кредит.

Также Кириленко настаивает, что к 2013 году участок принадлежал близким родственникам, но после попыток рейдерских захватов ее переписали на жену.

Вице-премьер также настаивает, что дом не строится еще с 2008 года из-за нехватки денег, а его готовность составляет лишь 50%.

"Дом задумывался как большой семейный дом для нескольких семей, все работы происходили еще до кризиса 2008 года, участие моей семьи в финансировании крайне незначительное. В 2008 году все работы прекратились, дом не достроен в связи с отсутствием средств. Я же там вообще не был ни разу, хотя на фото объект, безусловно, видел", – утверждает он.

Кириленко также настаивает, что стоимость этой недвижимости значительно ниже, чем та, что была озвучена в сюжете.

Вице-премьер также прокомментировал обвинения в адрес своей жены относительно плагиата в ее диссертации, которые он назвал "травлей со стороны отдельных неадекватных лиц" за деньги.

"Поэтому им безразлично, что Екатерина Кириленко после собственно защиты диссертации 15 октября 2015 года, еще трижды после всех обжалований публично и успешно защитила на разных Спецсоветах и Аттестационной коллегии МОН текст своей работы", – заверил он.

Украинская правда