Активисты пикетировали апартаменты Ахметова в Лондоне

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Понедельник, 5 декабря 2016, 11:13

Активисты общественного движения "Лондон Евромайдан" пикетировали помещение олигарха Рината Ахметова в Лондоне.

Об этом сообщает официальная страница движения в Facebook.

 

Активисты требуют проверки законности полученной Ахметовым прибыли согласно британскому антикоррупционному законодательства.

Они обращают внимание на то, что на оккупированной территории Донбасса у Ахметова есть работающие шахты и заводы.

"Невозможно им работать без сотрудничества с оккупационной администрацией ОРДЛО. Таким образом, британским службам необходимо проверить не финансирует ли Ахметов работой своих предприятий армию террористов/оккупантов. Ведь финансирование терроризма в соответствии с британским законодательством это серьезное преступление", – отмечается в их заявлении.

"Ахметов, за бесценок приватизировал практически все государственные энергогенерирующие предприятия, теперь через высокие тарифы выдавливает из Украины миллиарды. Формулой Роттердам+ тарифы на электроэнергию для потребителей выросли на 30%, а Ахметов собирает дополнительно миллиарды гривен", – отмечают активисты.

"Согласно недавнему журналистскому расследованию "Нашы гроші" за месяц до введения "проахметивской" формулы сожительница председателя НКРЭ приобрела дом за $ 2 млн. Необходимо проверить, не было ли это подкупом за повышение тарифа, благодаря которому Ахметов теперь имеет возможность зарабатывать за счет государства и потребителей миллиарді", - призывают евромайдановцы.

"Лондон Евромайдан" призвал украинскую диаспору в других странах мира "присоединиться к делу наложения санкций на олигархов, которые грабят Украину".

Украинская правда

Темы: Ахметов акции
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