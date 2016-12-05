Парубий сказал о 6 погибших в Княжичах: Соболезнуем

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Понедельник, 5 декабря 2016, 11:39

Глава Верховной Рады Андрей Парубий выразил соболезнования семьям шести правоохранителей, которых убили в Княжичах 4 декабря.

"Между субботой и воскресеньем произошла страшная трагедия в селе Княжичи Броварского района в Киевской облсти. Погибли шесть правоохранителей", – сказал он в начале согласительного совета парламента.

"Полицейские каждый день рискуют своими жизнями не только на фронте, но и в мирных местах. Погибшие были молодыми парнями, и сейчас их семьи нуждаются в поддержке", – заявил спикер.

"Я высказываю от лица всех народных депутатов и нашего согласительного совета соболезнования семьям погибших правоохранителей. И надеюсь, что прозрачным расследованием будут установлены причины этой большой трагедии", – добавил он.

Ранее сообщалось о 5 погибших вследствие перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции, которая произошла в ночь на 4 декабря в с. Княжичи. О шестом, который якобы умер в Броварской больнице, в полиции Киевской области в 16 часов воскресенья не было данных.

Ход досудебного расследования инцидента находится на личном контроле генерального прокурора Юрия Луценко.

Президент Петр Порошенко также взял на личный контроль ход расследования и призвал не использовать трагедию в Княжичах для "разборок" и дестабилизации политической ситуации.

Темы: полиция Киевская область Парубий Верховная Рада
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Комментарии — 1
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk05.12.2016 11:48
"Старший брат" сповістив про це ще вчора. З великою радістю.
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