В Раде хотят создать комиссию для расследования заявлений Онищенко

Депутат от БПП, жена генпрокурора Ирина Луценко считает, что статья в авторитетной британской газете The Independent о депутате от "Воли народа" Александре Онищенко, в котором он рассказал о коррупции в Раде, вышла за деньги.

Об этом она заявила в понедельник во время согласительного совета парламента.

"На сегодняшний день новая тема конфликта – якобы о тотальной коррупции в парламенте. И самое странное в этой ситуации это то, что обвинения нам заявляет человек, которого обвинили в коррупции на газовых сделках относительно присвоения им 3 млрд гривен. Я имею в виду господина Онищенко. Публикация вышла в газете Independent, которая принадлежит российскому олигарху (Александру) Лебедеву", – сказала она.

По словам Луценко, разместить эту статью также предлагалось ряде немецких изданий, однако они отказались.

По ее мнению, целью таких публикаций является желание "врага" расшатать ситуацию в Украине и добиться внеочередных выборов Верховной Рады.

"Недаром беглец-депутат пытается вызвать конфликт между двумя главными, самыми сильными, самыми большими фракциями, которые образовали коалицию – это Блок Петра Порошенко и "Народный фронт", – сказала она.

По ее мнению, после неудачи с организацией массовых протестов в Украине, "нас атакуют статьями в средствах массовой информации, за которыми скрываются очень серьезные деньги", а осуществляет эту атаку Москва.

В свою очередь председатель фракции Максим Бурбак заявил, что эта статья может стать частью угрозы "политического кризиса, который может стать таранным испытанием для страны на фоне войны и экономических вызовов".

Он напомнил, что в статье Онищенко заявлял, что потратил 30 млн долларов на дискредитацию правительства Арсения Яценюка.

"Это не новость для "Народного фронта". Мы знали, что это заказная кампания и много раз об этом заявляли. Но в этот раз мы требуем назвать фамилии тех, кто получал эти средства и кто был заказчиком травли Арсения Яценюка и его правительства. И кто и с какой целью добивался его отставки, подрывая доверие к демократической команде, делегированной к власти после Майдана", – сказал он.

В свою очередь глава Радикальной партии Олег Ляшко сказал, что заявления Онищенко могут стать причиной глубокого политического кризиса. Он напомнил, что сам обвинял Онищенко в политической коррупции и подкупах политиков еще раньше, однако реакции на это не было.

Он добавил, что его фракция требует расследования заявлений Онищенко и уже подготовила проект постановления о создании временной следственной комиссии по этому поводу.

"Когда коллега Онищенко заявляет, что 70 депутатов парламента берут деньги ежемесячно от 20 до 100 тысяч долларов, когда народный депутат Онищенко, коррупционер, заявляет, что голосование (за) генерального прокурора (Юрия Луценко) было за деньги, отставка главы Службы безопасности (Валентина) Наливайченко была за деньги и целый ряд других законов проголосованных за деньги – и вы хотите мне сказать, что мы должны не обращать на это внимания?" – сказал Ляшко.

Как известно, в статье Онищенко заявил, что заплатил за свое депутатство 6 млн долларов высокопоставленному парламентарию. Также он утверждал, что по просьбе высокопоставленного чиновника в течение 10 месяцев осуществлял дискредитацию правительства Яценюка, тратя на это 3 млн долларов в месяц.

Олег Шанковский, УП