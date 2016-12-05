Тандит: Задержанный в Луганске блогер просто говорил, что думал

СБУ подтверждает захват в заложники в оккупированном Луганске блогера под ником Edward Ned.

Об этом cообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает ЛІГА.net.

"Я не хотел бы, скажем так, пока говорить об оперативной информации без определенной процедуры. Могу лишь сказать, что подобные случаи подтверждают, что, к сожалению, со стороны ОРЛО и ОРДО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области совершенно нет никакого адекватного поведения со стороны тех, кто принимает решения", - сказал Тандит.

По его словам, в оккупированном Донбассе террористы ежедневно задерживают граждан Украины.

"Единственное, в чем можно обвинить со стороны этого человека (блогера, - ред), так это в том, что он является честным гражданином Украины, и может говорить то, что он думает. Даже за это людей задерживают, и они могут без суда и следствия пропасть на какое-то время", - подчеркнул Тандит.

Тандит сказал, что СБУ готова к освобождению заложников по принципу один на троих, комментируя информацию ЛІГА.net о том, что боевики требуют в обмен на него троих человек.

"На сегодня мы готовы в рамках действующего закона отдавать людей, которые подозреваются в совершении преступлений, и Василий Грицак (глава СБУ, - ред) об этом говорил, что мы готовы обменять одного нашего заложника на троих или даже четверых людей, которые могут быть туда переданы", - отметил советник СБУ.

На прошлой неделе в оккупированном Луганске боевики "ЛНР" взяли в заложники блогера под ником Edward Ned.

"ДНР" и "ЛНР" - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.