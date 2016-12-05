Аваков в курсе расследования трагедии в Княжичах, вернется через 3 дня

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Понедельник, 5 декабря 2016, 13:10

Министр внутренних дел утверждает, что в курсе процесса расследования трагедии в Княжичах, где вследствие ошибочной перестрелки погибли 5 силовиков.

Об этом он заявил агентству "Украинские новости".

"По ситуации с Княжичами компетентно работает комиссия во главе с замминистра Сергеем Яровым. Работает (Вадим) Троян (и.о. главы Нацполиции). Я в курсе деталей. И каждый должен делать свою работу", – сказал он.

По его словам, переговоры, в которых он принимает участие в Канаде, очень важны и согласовывались заранее. Он заявил, что у него запланированы встречи с ключевыми министрами.

Аваков добавил, что вернется в Украину через три дня.

Как известно, в ночь на воскресенье в силу стечения обстоятельствв поселке Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции погибли 5 правоохранителей.

Погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата.

Темы: Аваков МВД
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