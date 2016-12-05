ГПУ закрыла дело капитана, который вывел судно из оккупированного Крыма

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Понедельник, 5 декабря 2016, 14:32

Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении капитана, который вывел судно с оккупированной территории полуострова Крым.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в понедельник в Facebook.

По ее словам, 2 декабря 2016 года состоялась встреча Луценко с владельцем компании, который в 2015 году из патриотических соображений принял решение вывести свой бизнес из оккупированной территории полуострова Крым.

С этой целью судно, принадлежавшее предпринимателю, было выведено на материковую часть Украины в феврале 2015 года.

Но 22 июня 2015 года капитану судна, после перехода в порт Бердянска, было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Многочисленные попытки владельца компании доказать отсутствие злого умысла и беспочвенность выдвинутых обвинений заканчивались ничем, отмечает Сарган.

По ее словам, Луценко после обращения депутата Мустафы Джемилева взял расследование под свой контроль и, проанализировав собранные во время досудебного расследования доказательства, принял решение об отсутствии в деянии капитана судна состава преступления, предусмотренного ст. 332-1 УК Украины и закрытии уголовного производства, о чем было сообщено владельцу судна во время встречи.

Сарган объяснила, что Генпрокуратура не разглашает ни имени владельца, ни названия судна, из-за возможной мести со стороны РФ, поскольку в оккупированном Крыму из-за определенных обстоятельств пока остаются члены семьи судовладельца.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Крым
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