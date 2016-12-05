Нардеп без жилья не указал в декларации недвижимость матери на 36 млн - СМИ

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Понедельник, 5 декабря 2016, 15:27
zn.ua

Народный депутат от БПП Руслан Сольвар, не указал в электронной декларации недвижимость на десятки миллионов гривен, которая записана на его мать и родственников.

Об этом говорится в расследовании "Наших грошей з Денисом Бігусом", обнародованном 5 декабря.

Журналисты обращают внимание, что ежегодно народный депутат Руслан Сольвар сдает практически пустую декларацию. Согласно документу он не имеет ни жилья, ни машины, а живет Сольвар на депутатскую зарплату.

Так в декларации за 2011 г. весь его доход составил 24 тысячи гривен. В 2012 г. нардеп из неуказанных источников получил 3 миллиона гривен, которые сразу же потратил. В 2013 г. весь доход Сольвара – депутатская зарплата и материальная помощь, в общем 235 тыс грн. В 2014 г. нардеп получил 163 тыс грн. зарплаты. В 2015 году, Сольвар задекларировал лишь 77 тысячи зарплаты.

В электронной декларации нардеп упомянул, что с 2012 года снимает квартиру в 63 кв.м. Фастове. Руководитель ОСМД подтвердил журналистам, что нардеп действительно приписан в его доме. Однако, по словам соседей, Сольвар там не проживает, а настоящая хозяйка квартиры – Светлана Морковниченко – является сотрудницей в одной из компаний нардепа, говорится в расследовании.

В то же время 82-летняя мать Сольвар - Мария, в прошлом – учительница, владеет недвижимостью общей стоимостью не менее 36 млн гривен:

1) Квартира по улице Зверинецкой, 59 (ЖК "Триумф", бизнес-класс, 2 тыс долл. / кв.м.): 11000000 грн (нынешняя стоимость - ред.)

2) Квартира по ул. Гончара, 35 (бизнес-класс, по 2 тыс долл / кв.): 7500000 грн.

3) Дома в деревне Рожевка (Броварской р-н, Киевская обл.): 18000000 грн.

 

4) Офисные помещения по ул. Кудри, 12 и ул. Кудри, 14: не рассчитывается.

Пустая декларация нардепа особенно загадочно выглядит на фоне его бизнес-прошлого, отмечают "Наші гроші".

Руслан Сольвар впервые был избран народным депутатом от УДАРа в 2012 году. До политической карьеры он долгое время занимался бизнесом.

В частности, в 1997 году основал ЧП "Укрторгконтракт-С" (оптовая торговля), в 1999 создал ООО "Укрзернотранс" (транспортно-экспедционные услуги), в 2001 г. выступил одним из соучредителей ООО "Укрзернотранс-К" (торговля и перевозки, в 2004 году вышел из состава собственников, однако оставался коммерческим директором фирмы до избрания в парламент), в том же году создал фирму ООО "Фреш Лайн" (деятельность транспортных агентств).

Также с Сольвара связывают еще с рядом фирм, например ООО "Метрудтранс", которая занимается перевозкой древесины и в этом году, по данным "Наших Грошей", получила от государственных лесхозов около 117 млн грн. за такие услуги.

Свою предвыборную кампанию, в частности, Сольвар также выстроил на том, что он является "хозяйственником" и меценатом. Например, в предвыборных роликах неоднократно отмечалось, что при участии Сольвара в Киевской области построено 7 храмов. Однако через 5 лет после избрания они так и остались недостроенными, отмечает издание.

Темы: декларация БПП
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