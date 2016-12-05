Семьи погибших полицейских получат по 700 тысяч - Геращенко

Семьи погибших в перестрелке в Княжичах полицейских получат финансовую компенсацию, около 700 тысяч грн.

Об этом сообщил на брифинге советник главы МВД Антон Геращенко, передает ЛІГА.net.

"Закон предусматривает, что, если милиционер погиб при исполнении своих обязанностей, а тут случилось так, что все представители трех служб МВД придерживались инструкций, своих обязанностей, то, конечно, им (семьям погибших - ред.) будет выплачена компенсация, если мне не изменяет память, которая составляет около 700 тыс грн", - сказал Геращенко.

По его словам, то, что касается вопроса предоставления квартир тем, у кого нет собственного жилья, то он будет решаться отдельно.

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

В частности, погибли 2 сотрудника полиции охраны, 2 оперативных работника полиции Киева и 1 боец спецназа КОРД.