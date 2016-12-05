Лещенко заявляет, что его квартирой уже интересуется СБУ

00
0
Понедельник, 5 декабря 2016, 15:40

К расследованию дела о квартире нардепа Сергея Лещенко присоединились работники СБУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник.

"Узнал, чем занимается СБУ в такое замечательное время, как сейчас. Словив всех шпионов и посадив всех контрабандистов, СБУ... разносит повестки на допрос по моему делу, которое незаконно "расследуется" отделом Дмитрия Суса в Управлении особо важных дел Генпрокуратуры", - написал он.

Как известно, 27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении по Лещенко "по результатам рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения за взятие беспроцентного займа у Елены Притулы.

В четверг НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.

После этого Лещенко написал, что заявление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о том, что скидка на покупку его квартиры была предоставлена неправомерно, является лживой.

В понедельник НАБУ повторно пригласило Лещенко для ознакомления с протоколом проверки законности покупки им квартиры.

В ноябре прокурора Дмитрия Суса перевели в другой департамент из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.

Украинская правда

Темы: Лещенко СБУ квартиры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАЗК снова зовет Лещенко знакомиться с протоколом по квартире 5 декабря 2016, 15:19
Лещенко сообщил в представительстве ЕС о своем преследовании 3 декабря 2016, 01:20
НАПК получило указание составить протокол на Лещенко в АП - СМИ 2 декабря 2016, 06:22
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Пасенюк о продаже Roshen в РФ: процесс продажи идет, насколько может
Лещенко заявляет, что его квартирой уже интересуется СБУ
Янукович хочет, чтобы его допрашивали в Генпрокуратуре РФ
Онищенко говорил, что хочет купить 112 канал для себя - Пасенюк
Все новости
Фотоконкурс

Хотин vs Львовская опера. Выбраны 10 победителей "Вики любит памятники"

Спорт долгожителей

Плыть, бежать или крутить педали?