Лещенко заявляет, что его квартирой уже интересуется СБУ

К расследованию дела о квартире нардепа Сергея Лещенко присоединились работники СБУ.



Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник.



"Узнал, чем занимается СБУ в такое замечательное время, как сейчас. Словив всех шпионов и посадив всех контрабандистов, СБУ... разносит повестки на допрос по моему делу, которое незаконно "расследуется" отделом Дмитрия Суса в Управлении особо важных дел Генпрокуратуры", - написал он.



Как известно, 27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении по Лещенко "по результатам рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".



19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения за взятие беспроцентного займа у Елены Притулы.



В четверг НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.



После этого Лещенко написал, что заявление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о том, что скидка на покупку его квартиры была предоставлена неправомерно, является лживой.

В понедельник НАБУ повторно пригласило Лещенко для ознакомления с протоколом проверки законности покупки им квартиры.



В ноябре прокурора Дмитрия Суса перевели в другой департамент из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.

Украинская правда