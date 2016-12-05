Суд РФ тайно решит, арестовывать ли "украинского диверсанта"

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Понедельник, 5 декабря 2016, 16:31

Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия о продлении на три месяца ареста украинца Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке терактов в Крыму.

Такое решение в понедельник озвучила судья Маргарита Котова, передает "Интерфакс-Украина".

"Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство следствия удовлетворить. Рассмотрение ходатайство о продлении срока содержания под стражей Захтея Андрея Романовича провести в закрытом режиме", - огласила свое решение судья Маргарита Котова.

Следствие просило закрыть процесс для сохранения тайны следствия.

"Так как иные соучастники данного уголовного дела не установлены, а оглашение материалов дела может создать препятствия для производства по делу", - заявил следователь.

Защитник Захтея Ильнур Шарапов просил не закрывать заседание для слушателей.

"В деле отсутствуют какие-либо материалы, в связи с которыми можно закрыть сегодняшнее судебное заседание", - сказал адвокат. Он напомнил о постановлении пленума Верховного суда, который указывает на необходимость обеспечения открытости и гласности судебного производства.

На заседании обвиняемый сообщил, что является гражданином Украины и России, имеет двоих несовершеннолетних детей, зарегистрирован в Евпатории, занимается частным извозом.

Ранее Киевский районный суд Симферополя продлил по ходатайству следствия ФСБ арест Евгения Панова и Захтея до 7 декабря. В настоящее время фигуранты находятся в столичном СИЗО "Лефортово".

Украинцам в РФ инкриминируется подготовка диверсий в составе организованной группы.

Адвокат Илья Новиков заявляет, что суд в Крыму еще 8 августа завел дело на Захтея за "хулиганство". После того, по словам Новикова, вмешались работники ФСБ и дело переквалифицировали.

Как известно 10 августа Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 серпняв районе города Армянск в Крыму обнаружили группу диверсантов, при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов. Он дал показания, которые были показаны в эфире федеральных телеканалов. Вместе с тем, родственники украинцев заявляют, что он дал показания под пытками.

Захтей, по данным российских силовиков, обеспечивал работу диверсионной группы. Родные Захтея уверяют, что он обычный таксист, а не диверсант.

Минобороны, ГУР, СНБО Украины опровергли сообщение об украинских диверсантов и причастности задержанных к украинским спецслужбам. Брат Панова Игорь Котелянец считает, что Евгений был похищен в Запорожской области и вывезен в Крым.

Темы: суд арест Крым
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