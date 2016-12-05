Охраннику Порошенко, которого обвинял Онищенко, дали квартиру

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Понедельник, 5 декабря 2016, 16:58

Начальник президентской охраны Юрий Федоров в мае 2015 года стал владельцем квартиры на улице Тарасовской, 21 в центре Киева.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на выписку из Реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Согласно сообщению, квартиру площадью 117 кв. метров Федорову выделило Государственное управление делами. Охранник, его жена Марина и сын Артемий сразу приватизировали жилье.

Издание отмечает, что рыночная цена квартир в этом доме составляет $250 тыс.

Кроме того, в июле 2015 года теща Федорова Татьяна Сафонова получила в собственность 11 соток земли в городе Боярка Киевской области, а уже в апреле 2016 года оформила декларацию о готовности к эксплуатации на этой земле дома площадью 284 кв. м.

Также в ноябре этого года теща президентского охранника купила 25 соток земли в селе Бобрица Киевской области, а в июне прошлого года – 47-метровую квартиру в Боярке.

Федоров в 90-ых годах работал автослесарем и командиром отделения в/ч 27309 Киевской области. С 1995 по 2011 служил в управлении Государственной службы охраны.

С июня 2014 года сразу после избрания президентом Петра Порошенко стал заместителем начальника управления – начальнику службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины. Ныне имеет звание генерал-майора.

Юрий Федоров. Фото из
Юрий Федоров. Фото из "Одноклассников"

Как известно, на днях фамилию Федорова упомянул нардеп-беглец Александр Онищенко в интервью пропагандистскому российскому телеканалу "Россия-1".

Онищенко, в частности, рассказывал о подкупе ряда политиков Порошенко и заявил, что именно Федоров передавал эти деньги.

"Деньги Порошенко передавал у себя в Администрации Президента, непосредственно этим занимался его охранник Федоров. Ему (Порошенко) только приносили отчеты: сколько депутатов, голосования, после чего в комнате, где находится начальник охраны, передавали эти сумки (с деньгами)", – рассказал Онищенко.

Также он утверждает, что передал компромат на Порошенко американскому Минюсту.

Сам Онищенко скрывается от украинского правосудия в Лондоне. Его обвиняют в масштабной коррупции на газодобычи.

Темы: Онищенко Порошенко коррупция
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