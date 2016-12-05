Порошенко приехал в АТО за километр от боевиков

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Понедельник, 5 декабря 2016, 17:41

Президент Петр Порошенко проинспектировал опорный пункт на передовой, в 1 км от Горловки, которую контролируют боевики.

Об этом сообщает сайт президента.

Порошенко поздравил военных с 25-й годовщиной ВСУ. Он заявил, что гордится тем, "что за эти 2,5 года мы создали такие Вооруженные Силы, которые являются сильнейшими в Европе".

Президент отметил, что народ сегодня доверяет украинской армии так же, как и церкви.

Он также поздравил волонтеров с Днем волонтера и вручил награды.

Как пишет на своей странице в Facebook советники президента Юрий Бирюков, до опорного пункта боевиков было 500 метров.

 
Порошенко побывал за километр от Горловки 
фото пресс-службы президентов 

Как известно, в понедельник президент Петр Порошенко запустил работу телевышки на Карачуне.

Украинская правда

Темы: Порошенко АТО
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