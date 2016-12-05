Руководство "Укрхимамиактранса" разворовало четверть миллиарда - СБУ

1279 просмотров
0
Понедельник, 5 декабря 2016, 18:56

Служба безопасности Украины разоблачила хищения бывшим руководством государственного предприятия "Укрхимамиактранс" почти 235 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении СБУ в понедельник.

Согласно информации СБУ, один из руководителей предприятия в течение 2012-2015 годов перечислял деньги ряду подконтрольных коммерческих структур. Указывается, что к сделке также причастен один из действующих чиновников "Укрхимамиактранс".

"По документам фирмы должны были поставить предприятию оборудование и выполнить работы по обеспечению функционирования аммиакопровода. Во время проверки оперативники спецслужбы выяснили, что бизнесмены не поставили оборудование и не выполнили никаких работ на государственных объектах", - сказано в сообщении.

Указывается, что оперативники во время обысков в Киеве в офисах "Укрхимамиактранса" и местах жительства фигурантов дела "изъяли документацию, которая доказывает причастность чиновников к хищению государственных средств, и большую сумму денег в иностранной валюте".

Открыто уголовное производство по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Украинская правда

Темы: СБУ коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ вызывает на допрос руководителя УП 5 декабря 2016, 18:31
Квартирой Лещенко уже интересуется СБУ 5 декабря 2016, 15:40
В СБУ надеются на освобождение заложников ОРДЛО до Нового года 5 декабря 2016, 12:01
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Найем: Фавориты конкурса на должность главы ГБР связаны с президентом
Марушевскую официально уволили с Одесской таможни
СБУ вызывает на допрос руководителя УП
ГПУ просит отстранить судью Емельянова от должности
Все новости
ШАРЖ

Все надежды на Microsoft

Кино

Нашумевший фильм "Люди, которые пришли к власти" можно посмотреть онлайн