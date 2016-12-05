Руководство "Укрхимамиактранса" разворовало четверть миллиарда - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила хищения бывшим руководством государственного предприятия "Укрхимамиактранс" почти 235 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении СБУ в понедельник.

Согласно информации СБУ, один из руководителей предприятия в течение 2012-2015 годов перечислял деньги ряду подконтрольных коммерческих структур. Указывается, что к сделке также причастен один из действующих чиновников "Укрхимамиактранс".

"По документам фирмы должны были поставить предприятию оборудование и выполнить работы по обеспечению функционирования аммиакопровода. Во время проверки оперативники спецслужбы выяснили, что бизнесмены не поставили оборудование и не выполнили никаких работ на государственных объектах", - сказано в сообщении.

Указывается, что оперативники во время обысков в Киеве в офисах "Укрхимамиактранса" и местах жительства фигурантов дела "изъяли документацию, которая доказывает причастность чиновников к хищению государственных средств, и большую сумму денег в иностранной валюте".

Открыто уголовное производство по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Украинская правда