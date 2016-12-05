Боевики 9 раз стреляли по силам АТО, більше всего - в направлении Мариуполя

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Понедельник, 5 декабря 2016, 19:28

Боевики в понедельник 9 раз вели огонь в сторону украинских позиций на Мариупольском и Донецком направлениях.

Как сообщает пресс-центр АТО, из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, а также вооружения БМП оккупанты обстреливали Широкино, Красногоровку и Водяное.

"Используя минометы, противник вел огонь по Луганскому. Опытное же обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Семь из девяти зафиксированных сегодня обстрелов осуществлено противником на Мариупольском направлении", - сказано в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО
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