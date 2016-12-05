Найем: Фавориты конкурса на должность главы ГБР связаны с президентом

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Понедельник, 5 декабря 2016, 20:03

Фаворитами конкурса на должность директора Государственного бюро расследований являются кандидаты, напрямую связанные с президентом Украины и Генпрокуратурой.

Об этом заявил нардеп БПП Мустафа Найем.

Политик пояснил, что в сферу деятельности ГБР будут входить расследования преступлений высших должностных лиц, в том числе, экс-президента, всего состава правительства и высшего руководящего состава государственных ведомств (кроме тех, которые относятся к подследственности НАБУ).

Этот правоохранительный орган окончательно переберет на себя функцию досудебного следствия, которым сейчас занимаются органы прокуратуры.

Помимо этого, ГБР может инициировать расследования коррупционных деяний в отношении руководителя НАБУ, САП, подавляющего большинства руководящего и личного состава правоохранительных органов, налоговиков, таможеннико, отметил Найем.

По словам политика, полноценно ГБР должен начать свою работу в ноябре 2017 года.

Директор ДБР назначается на должность президентом Украины по представлению премьер-министра в соответствии с представлением конкурсной комиссии. В комиссию входят по три члена от президента Украины, от Кабинета министров и от Парламента.

"Так получилось, что на данный момент в комисси нет ни одного члена, который бы представлял общественность или гражданское общество. Как следствие комиссия стала местом политических договоренностей, в рамках которых, ДБР должен отойти под кураторство команды президента", - заявил Найем.

Косвенно эта информация подтвердилась после заседания работы конкурсной комиссии, в результате которой на следующий этап конкурса прошли 19 из 50 кандидатов. Среди них (9 баллов максимально): Алексей Горащенков (8 балов) - помощник президента Украины; Ольга Варченко (8 балов) - глава Управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, так называемого департамента "Кононенко-Грановского";
Анатолий Матиос (7 голосов) - главный военный прокурор.

"Таким образом, тремя фаворитами конкурса являются кандидаты напрямую аффилированные с президентом Украины и подведомственного ему правоохранительного органа", - заявил Найем.

"Ничего личного, но это не просто извращение логики процесса создания ДБР как независимого органа, но и угроза дальнейшей узурпации правоохранительных органов политическими группами", - добавил он.

Украинская правда

Темы: БПП
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