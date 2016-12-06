Панов и Захтей отказались от признательных показаний

768 просмотров
0
Вторник, 6 декабря 2016, 01:52

Фигуранты дела "крымских диверсантов" Евгений Панов и Андрей Захтей отказались от данных ранее признательных показаний.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на "Интерфакс".

Один из адвокатов Андрея Захтея Илья Новиков сообщил журналистам, что, хотя в деле есть его признательные показания, "текущая позиция" заключается в том, чтобы не подтверждать их.

Другой защитник Ильнур Шарапов заявил, что Захтей не признает вины.

Представляющий интересы Евгения Панова адвокат Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитный не заявлял "ни о какой преступной деятельности", а лишь "подтвердил факты, что находился в определенных точках, ездил на машине, встречался с людьми и собирался покинуть полуостров".

Он добавил, что "когда вас пытают, вы под любую камеру скажете что угодно".

Как сообщалось, суд в Москве продлил до марта срок содержания под стражей граждан Украины Андрея Захтея и Евгения Панова.

Темы: Крым ФСБ Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Московский суд продлил арест "крымских диверсантов" Захтея и Панова 6 декабря 2016, 01:12
Суд РФ тайно решит, арестовывать ли "украинского диверсанта" 5 декабря 2016, 16:31
ГПУ закрыла дело капитана, который вывел судно из оккупированного Крыма 5 декабря 2016, 14:32
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
На событие с Порошенко не пустили журналистов, обвинив в преступлениях
Троян отстранил от работы всех участников спецоперации в Княжичах
Найем: Фавориты конкурса на должность главы ГБР связаны с президентом
Марушевскую официально уволили с Одесской таможни
Все новости
Интервью

Злата Огневич: Из Крыма надо было сделать Сингапур

Фотоконкурс

Хотин vs Львовская опера. Выбраны 10 победителей "Вики любит памятники"