В Молдове задержан боевик "ЛНР/ДНР"

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Вторник, 6 декабря 2016, 03:59

Сотрудники спецслужб Молдовы задержали 22-летнего гражданина Молдовы, жителя Флорештского района, который подозревается в участии в войне на Донбассе на стороне сепаратистов.

Об этом сообщается на сайте Службы информации и безопасности (SIS) Молдовы, передает DT.ua.

"Во время следственных мероприятий задержанный полностью признал свою вину. Было возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - сообщили в службе информации и безопасности Молдовы. 

По данным ведомства, граждане Молдовы все чаще попадают под подозрение в участии в наемнических операциях. 

"В этом контексте SIS предупреждает граждан о серьезности и опасности участия в вооруженных конфликтах, военных действий или иных насильственных действий, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства", - отмечается на сайте службы. 


Темы: Молдова терроризм "ЛНР" "ДНР"
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