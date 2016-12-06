Полиция потребует ареста грабителей из Княжичей

Национальная полиция потребует ареста членов группировки воров, которые спровоцировали смертельную стрельбу в Княжичах.

Об этом рассказал и.о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян, передает Укринформ.

"Сейчас они задержаны. Мы отрабатываем с ними следственные действия и параллельно проводим оперативные меры, чтобы подкрепить доказательства следствием, после чего добиваться их ареста", - сказал Троян.

Между тем, по его словам, все необходимые экспертизы тел погибших в Княжичах правоохранителей должны быть завершены уже сегодня, после чего их отдадут родным.

"Мы ожидаем, что тела умерших передадут родным сегодня, после чего пройдут похороны. Я говорил об этом с ГПУ", - сказал Троян.

Он добавил, что Национальная полиция помогает семьям в организации проводов и пытается оказать родственникам погибших моральную поддержку.

"С семьями мы общаемся регулярно, некоторые привозим в Киев из других городов, работаем с семьями, ведь это - наши сотрудники", - отметил и.о. председателя Нацполиции.

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей во время спецоперации по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.