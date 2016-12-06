СК РФ склепал новое дело против ВСУ: за "обстрелы российских территорий"

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Вторник, 6 декабря 2016, 08:16

Следственный комитет России заявил, что установил должностных лиц Военных сил Украины, якобы причастных к обстрелам российской территории в 2014 году.

Об этом сообщает официальный сайт СК РФ во вторник.

"Установлено, что эти обстрелы проводились из крупнокалиберного вооружения – самоходных артиллерийских установок, а также реактивных систем залпового огня", – заявляет СК РФ.

По данным российского следствия, в рамках уголовных дел проведены десятки осмотров мест происшествия, 140 судебных экспертиз, допрошено более 1000 свидетелей.

"Результаты следственных действий в совокупности с данными оперативно-розыскных мероприятий ФСБ и МВД России позволили следствию установить, что к организации обстрелов причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Грищенко, который сейчас занимает должность командующего оперативного командования "Юг" сухопутных Вооруженных сил Украины, а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины полковника Валерий Исмаилов", – сказано в заявлении.

Указанным военнослужащим в зависимости от роли каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, ст.317 УК РФ (убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Как известно, летом 2014 года в разгар активных боев на территории Донбасса Россия обвиняла Украину в обстреле своих территорий.

Так в Донецке (РФ, Ростовская область) утром 13 июля в результате попадання мины во двор частого дома погиб местный житель.

По данным сил антитеррористической операции, украинские военнослужащие не вели огня в указанной местности.

"Украинские военнослужащие никогда не обстреливали, не обстреливают и не будут обстреливать территории соседнего государства и жилых кварталов ", – подчеркивал МИД Украины.

Украинская правда

Темы: Росcия АТО
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IP: 195.242.80.---val mashtak 06.12.2016 09:17
Кремлевские гниды, расстреляв в 1940 году в Катыни польских офицеров мало того того что позже с молчаливого согласия еврогнид приписали это преступление немцам, так еще и судили вместе с еврогнидами их за это в Нюрнберге. Аналогичным образом ведут себя и нынешние обитатели Кремля.
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