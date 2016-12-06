Путин заявил, что мечтает "успешно завершить свою карьеру"

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что в перспективе "успешно завершит свою карьеру и мечтает попутешествовать"

Об этом он сказал в Челябинске в беседе с работниками ООО "Этерно", сообщает российский "Интерфакс".

По данным издания, один из молодых работников завода поделился с президентом своей мечтой: "Я планирую в ближайшие пять лет построить успешную карьеру на нашем предприятии".

Он поинтересовался у президента РФ, какая мечта есть у него.

"Я хочу успешно завершить свою карьеру", – сказал Путин под смех в цеху.

На вопрос, есть ли что-то, чего Путин никогда не делает, или хобби, которым он хотел бы заняться, президент РФ сказал, что "очень любит путешествовать".

"Сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, из него перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт, вот вроде куда-то съездил. Мне хотелось бы, конечно, по-другому путешествовать, посмотреть на природу, на какие-то исторические достопримечательности", – сказал Путин.

Как известно, ранее Путин заявлял, что "еще не определился", будет ли участвовать в президентских выборах 2018 года.