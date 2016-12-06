В деле Новинского еще трем фигурантам объявлено подозрение

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Вторник, 6 декабря 2016, 10:38

Генпрокуратура объявила о подозрении еще троим фигурантам в деле члена фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил народный депутат (БПП), заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента Владимир Арешонков.

"Я ставил вопрос, объявлено ли подозрение кроме Новинского трем фигурантам, то есть заказчику и непосредственным исполнителям. Эти фамилии известны: Янукович, Захарченко и Коряк. Мне дали подтверждение, и я увидел, что действительно такое подозрение объявлено. Дело может быть рассмотрено коллективно", - отметил он.

При этом Арешонков добавил, что Регламентный комитет во вторник повторно рассмотрит представление ГПУ на Новинского.

"Я убежден, что Регламентный комитет в 14:15 на своем заседании примет решение", - сказал он.

Темы: Новинский
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