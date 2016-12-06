"Самопомич" ушла из зала из-за Новинского

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Вторник, 6 декабря 2016, 11:03

Фракция "Самопомочи" отказалась присутствовать в зале заседаний ВР, пока не будет рассмотрено представление о снятии неприкосновенности с Вадима Новинского.

Об этом заявил лидер фракции Олег Березюк

"Самопомощь" выходит из зала, пока не будут внесено на голосование представление ГПУ на Новинского, - отметил Березюк.

Другой депутат от фракции Ярослав Маркевич объяснил, что вопрос о снятии неприкосновенности с Новинского нужно вынести в зал, так же нужно вынести в зал законопроект об отмене неприкосновенности всех депутатов.

"Мы были утром у Парубия, спрашиваем, почему неприкосновенность Новинского не выносим в зал? Он говорит: "Давайте дождемся решения комитета, оно будет сегодня ". А что если не будет? Наш план состоит в том, чтобы мы не участвовали ни в одном голосовании, чтобы этот вопрос вынесли уже сегодня", - отметил депутат Егор Соболев.

По состоянию на 11:00 в зале действительно нет депутатов от взаимопомощи.

Парубий призвал всех вернуться в зал, поскольку происходит голосования за законопроекты.

Во вторник депутаты рассматривают законопроекты, касающиеся обороноспособности.

Роман Кравец, УП

Темы: Самопомич Новинский
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IP: 37.229.144.---Ал Чак06.12.2016 13:06
Взагалі то на кожних виборах нам обіцяли зняти недоторканість з депутатов та суддів. Якось ми вже за 15 останніх років і звикли до цього струсу повітря... :))
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