Крымские "диверсанты" были обычными таксистами-бомбилами – адвокаты

Защита обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея настаивает на том, что они были просто таксистами-частниками.

Об этом пишет во вторник российское издание "Коммерсант".

Лефортовский райсуд Москвы 6 декабря продлил до марта 2017 года аресты украинцам.

Ходатайства ФСБ суд рассматривал в закрытом режиме, тем не менее стало известно, что из большой группы "военных диверсантов и их пособников", о ликвидации которых ФСБ сообщала в августе 2016 года, под следствием сейчас находятся только Евгений Панов и Андрей Захтей, отмечает издание.

Им официально было предъявлено обвинение "покушение на диверсию" и "участие в незаконном вооруженном формировании".

Панов и Захтей отказались от данных ранее признательных показаний.

Защитники Панова и Захтея говорят, что они не имели отношения к подготовке диверсий. Адвокат Дмитрий Динзе утверждает, что его подзащитный Панов, бывший сотрудник АЭС в Запорожье, приезжал в Крым, чтобы подрабатывать там частным извозом.

Задержали его 7 августа на пограничном посту уже при возвращении. По версии ФСБ, в течение трех последних суток водитель Панов возил в качестве пассажира некоего гражданина, который мог быть причастен к подготовке взрывов на полуострове. Сейчас таксист Панов утверждает, что за три дня толком даже не познакомился с пассажиром.

Таксистом, по версии его адвоката Ильи Новикова, являлся и второй обвиняемый, ранее дважды судимый Андрей Захтей. Новиков рассказал, что неизвестный по телефону предложил Захтею вечером 6 августа забрать троих мужчин с багажом в районе села Суворово на севере Крыма. Пассажиры, по словам заказчика, на месте укажут, куда ехать, и щедро расплатятся за оказанную им услугу.

Однако еще по дороге в Суворово машину Захтея, по его словам, перехватили сотрудники ФСБ, среди которых старшим был подполковник Роман Каменев. Оперативники, по версии обвиняемого, сообщили таксисту, что его клиенты подозреваются в подготовке диверсий, предложив ему посодействовать в их поимке.

В село поздно вечером таксист приехал уже с вооруженными чекистами в салоне. Однако как только Каменев вышел из машины, завязалась перестрелка. Офицер был ранен, а стрелявшие в него люди исчезли. Подчиненные на машине Захтея отвезли пострадавшего в больницу, где тот скончался, а самого таксиста доставили в свое управление.

Пока чекисты выясняли роль Захтея в происшедшем, ему судом был избран административный арест.

Оказалось, что невольный участник спецоперации в Суворово в пьяном виде матерился и приставал к прохожим в Симферополе. Позже следователь ФСБ посчитал таксиста пособником диверсантов, а не случайным очевидцем перестрелки, предъявив ему соответствующее обвинение.

