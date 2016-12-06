Песков не назвал условия освобождения Сенцова

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не смог назвать условия, на которых может быть освобожден из заключения осужденный украинский режиссер Олег Сенцов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

На вопрос украинского журналиста, мог бы он назвать такие условия, Песков сказал: "Не мог бы".

"Речь идет о судебном решении, на что указывал президент РФ Владимир Путин (на Совете при президенте по культуре в пятницу – ред.). Никакой конкретики президент не привел. Большего я сейчас не могу раскрыть. Президент достаточно четко изложил свою точку зрения", – добавил Песков.

Тогда Путин заявил, отвечая на просьбу кинорежиссера Александра Сокурова "решить проблему Сенцова", что украинский режиссер якобы осужден не за свои убеждения и творчество, а за террористическую деятельность.

"Он осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда, а именно - фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности", – сказал Путин.

По его словам, Россия является правовым государством и такие вопросы должен решать суд. В то же время он добавил, что будет иметь в виду просьбу Сокурова.

Как известно, российские оккупационные власти обвинили режиссера Олега Сенцова, его товарища Александра Кольченко и еще ряд украинцев в террористической деятельности в Крыму.

В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам тюрьмы, Кольченко – к 10.