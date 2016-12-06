За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 1 ранен – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб 1 военнослужащий, еще 1 получил ранения.



Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"За прошедшие сутки, в результате боевых действий, к сожалению, один украинский военный погиб и еще один боец был ранен", – сказал полковник.



Украинская правда