За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 1 ранен – штаб
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб 1 военнослужащий, еще 1 получил ранения.
Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий, к сожалению, один украинский военный погиб и еще один боец был ранен", – сказал полковник.
Украинская правда
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