В Нацполиции возьмутся за проверку покушения на Медведчука

4002 просмотра
2
Вторник, 6 декабря 2016, 13:32

В Нацполиции заявляют, что внесут в Единый реестр досудебных расследований заявление о подготовке покушения на главу "Украинского выбора" кума Путина - Виктора Медведчука.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, комментируя заявления "Украинского выбора".

"Мы будем выполнять решение Печерского райсуда. Сведения будут внесены в ЕРДР и, конечно, будет проведена проверка", - сказал он.

Тракало добавил, что этим должен заниматься орган досудебного расследования Нацполиции.

На уточняющий вопрос, будут ли опрошены, указанные в заявлении депутата, он сказал: "Будут осуществлены все мероприятия, которые предусмотрены в соответствии с законодательством".

Как известно, ранее в Украинском выборе заявили, что Печерский райсуд Киева обязал Нацполицию внести в Единый реестр досудебных расследований сообщение о возможной подготовке убийства Медведчука.

Согласно заявлению, 22 февраля 2016 Медведчуку поступило сообщение о том, что 18 февраля 2016 года в Доме офицеров состоялось закрытое совещание руководителей различных организаций, в том числе руководителей "боевого крыла Майдана" и тербатальонов, на котором якобы Левус, Высоцкий и Княжицкий "настаивали на немедленной физической ликвидации В. В. Медведчука, который представляет угрозу для национально-демократической Украины".

Указанные депутаты опровергают его заявления.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Медведчук
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Медведчук утверждает, что его хотят убить 6 декабря 2016, 09:45
Медведчука уже допрашивали по делу Майдана - прокурор 28 ноября 2016, 23:38
Янукович во время Майдана звонил Медведчуку 54 раза - прокурор 28 ноября 2016, 15:29
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.140.189.---kerubino06.12.2016 14:50
Дивіться як наша гнила машина забігала ,коли загрожують цьому другу всіх президентів ,а розслідувати вбивство Шеремета Гонгадзе ,Чорновола розуму не хватає ,тоді не набирайте на посади слідчих і прокурорів дебілів .
ОтветитьС цитатой
IP: 213.147.165.---farabundo06.12.2016 13:47
Этот моральный урод и украинофоб просто привлекает к себе внимание! Пусть посмотрит в глаза матерям и женам погибших по вине его кума Украинских матерей и жен!!!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Россияне этапируют Карпюка – адвокат
Водители ВР "отмывают" тысячи гривен на машине Геращенко
"Воля народу" за крок до розвалу
Среди церковных лидеров украинцы больше всего доверяют Филарету
Все новости
Лайфхаки

Родители маленького ребенка – самые лучшие изобретатели в мире

Кино

Нашумевший фильм "Люди, которые пришли к власти" можно посмотреть онлайн