"Самопомич" не спешит объединяться с Саакашвили

Бывший глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили перед объявлением запуска своего движения встречался с мэром Львова Андреем Садовым.



Об этом "Украинской правде" сообщили несколько нардепов во фракции "Самопомич" на условиях анонимности.



В то же время деталей встречи депутаты не рассказывают, но подтверждают факт такой встречи.



Кроме того Давид Сакварелидзе встречался с Егором Соболевым и Семеном Семенченко.



"Ему сказали, что их принципы не расходятся с нашими, но о сотрудничестве надо говорить с партией", – отметил один из собеседников.



Другие депутаты утверждают, что пока объединение с партией Саакашвили не имеет смысла, ведь ее все еще нет.



"Мы должны увидеть людей, а есть подозрение, что там будут люди с сомнительной репутацией", – утверждает один из депутатов "Самопомочи".



Кроме того нардепы жалуются, что команда экс-губернатора переманивает членов партии в регионах.



"Заявлений о выходе не видели, но слухи об этом доходят... При сватовстве, яблок не воруют", – отметил другой собеседник в " Самопомочи ".

Читайте также: "Организованные Партийные Группы-3. Одинокая "Самопомич".



Как известно, ранее Сакварелидзе отмечал, что движение "Рух новых сил" Саакашвили станет партией и может объединиться с "Самопомиччю".



19 ноября Саакашвили заявил о создании "Руха новых сил".



7 ноября он объявил, что подает в отставку с должности председателя Одесской ОГА.

Украинская правда