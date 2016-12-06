"Самопомич" не спешит объединяться с Саакашвили

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Вторник, 6 декабря 2016, 13:58

Бывший глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили перед объявлением запуска своего движения встречался с мэром Львова Андреем Садовым.

Об этом "Украинской правде" сообщили несколько нардепов во фракции "Самопомич" на условиях анонимности.

В то же время деталей встречи депутаты не рассказывают, но подтверждают факт такой встречи.

Кроме того Давид Сакварелидзе встречался с Егором Соболевым и Семеном Семенченко.

"Ему сказали, что их принципы не расходятся с нашими, но о сотрудничестве надо говорить с партией", – отметил один из собеседников.

Другие депутаты утверждают, что пока объединение с партией Саакашвили не имеет смысла, ведь ее все еще нет.

"Мы должны увидеть людей, а есть подозрение, что там будут люди с сомнительной репутацией", – утверждает один из депутатов "Самопомочи".

Кроме того нардепы жалуются, что команда экс-губернатора переманивает членов партии в регионах.

"Заявлений о выходе не видели, но слухи об этом доходят... При сватовстве, яблок не воруют", – отметил другой собеседник в " Самопомочи ".

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Как известно, ранее Сакварелидзе отмечал, что движение "Рух новых сил" Саакашвили станет партией и может объединиться с "Самопомиччю".

19 ноября Саакашвили заявил о создании "Руха новых сил".

7 ноября он объявил, что подает в отставку с должности председателя Одесской ОГА.

Украинская правда

Темы: Самопомич Саакашвили
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