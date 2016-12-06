"Воля народу" за крок до розвалу

6341 просмотр
0
Вторник, 6 декабря 2016, 14:06

Депутат Виктор Развадовский вышел из группы "Воля народа", чем поставил под вопрос существование этой группы.

Заявление Развадовского о выходе из группы зачитал председатель парламента Андрей Парубий на заседании во вторник.

Таким образом, группа насчитывает 18 депутатов при том, что наименьшее количество депутатов, необходимое для существования группы в этом созыве - 19.

Однако группа может прекратить существование только после того, как об этом объявит спикер ВР.

Как известно, ранее о намерении выйти из группы объявил и Александр Онищенко, однако его заявление пока не зачитывали.

Перед этим группу пытались спасти за счет вхождения внефракционного депутата Александра Фельдмана.

В середине октября из группы "Воля народа" вышел Депутат Юрий Шаповалов. Тогда председатель депгруппы "Воля народа" Ярослав Москаленко заявил, что выход Шаповалова не является неожиданностью.

Ранее группу "Воля народа" возглавлял Игорь Еремеев, который умер 12 августа 2015.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Водители ВР "отмывают" тысячи гривен на машине Геращенко 6 декабря 2016, 14:14
Рада разрешила военным разрывать контракты во время АТО 6 декабря 2016, 12:36
Под Радой "пенсионеры МВД" перекрыли Грушевского 6 декабря 2016, 11:32
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Россияне этапируют Карпюка – адвокат
Водители ВР "отмывают" тысячи гривен на машине Геращенко
"Воля народу" за крок до розвалу
Среди церковных лидеров украинцы больше всего доверяют Филарету
Все новости
Лайфхаки

Родители маленького ребенка – самые лучшие изобретатели в мире

Кино

Нашумевший фильм "Люди, которые пришли к власти" можно посмотреть онлайн