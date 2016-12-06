"Воля народу" за крок до розвалу

Депутат Виктор Развадовский вышел из группы "Воля народа", чем поставил под вопрос существование этой группы.

Заявление Развадовского о выходе из группы зачитал председатель парламента Андрей Парубий на заседании во вторник.

Таким образом, группа насчитывает 18 депутатов при том, что наименьшее количество депутатов, необходимое для существования группы в этом созыве - 19.

Однако группа может прекратить существование только после того, как об этом объявит спикер ВР.

Как известно, ранее о намерении выйти из группы объявил и Александр Онищенко, однако его заявление пока не зачитывали.

Перед этим группу пытались спасти за счет вхождения внефракционного депутата Александра Фельдмана.

В середине октября из группы "Воля народа" вышел Депутат Юрий Шаповалов. Тогда председатель депгруппы "Воля народа" Ярослав Москаленко заявил, что выход Шаповалова не является неожиданностью.

Ранее группу "Воля народа" возглавлял Игорь Еремеев, который умер 12 августа 2015.

Оксана Коваленко, УП