Россияне этапируют Карпюка – адвокат

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Вторник, 6 декабря 2016, 14:27
FB Антон Наумлюк

Незаконно осужденного в России Николая Карпюка везут по этапу во Владимирскую область России.

Об этом сообщает во вторник адвокат Илья Новиков.

"Николая Карпюка сейчас этапируют во Владимирскую область. Станислав Клых остается в Грозном", – написал он.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых, который содержится в российском СИЗО, сошел с ума.

Украинская правда

Темы: заложники Росcия
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