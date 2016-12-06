Экс-сотрудник Следкома РФ судится с ФСБ из-за войны в Грузии

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Вторник, 6 декабря 2016, 14:57

Экс-сотрудник Следственного комитета РФ Игорь Степанов, сотрудничающий с "Открытой Россией" Михаила Ходорковского, подал в суд на ФСБ за то, что его отправили в 2008 году в Грузию.

Об этом сообщает РБК. В своем иске, который был подан в Мещанский суд столицы, бывший следователь отмечает, что 10 августа 2008 года президент Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету при прокуратуре "документировать преступления в Южной Осетии для уголовного преследования виновных".

Игорь Степанов, возглавлявший отдел международно-правового сотрудничества Следственного комитета, просит объяснить, в связи с чем его командировали в Грузию в разгар войны 2008 года.

В СК Степанов работал в то время, когда ведомство еще входило в состав прокуратуры. Следователь готовил запросы о правовой помощи по уголовным делам, включая первое дело ЮКОСа. 

Темы: Грузия Росcия
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