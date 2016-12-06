У ровенского "заробитчанина" в банке украли €1,2 млн и более $2 млн

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Вторник, 6 декабря 2016, 15:50

В Ровно из ячейки в одном из банков похитили €1,2 млн, $1,8 млн и 230 тысяч швейцарских франков.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передают Українські новини.

По словам потерпевшего, около 5 декабря вечером он пришел в финансовое учреждение проверить средства, но когда открыл ящик сейфа, то не обнаружил указанной суммы денег.

Правоохранителям пострадавший пояснил, что заработал деньги, работая за рубежом два года назад.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

Полицейские устанавливают происхождение денег и все обстоятельства инцидента.

Темы: Ровно
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