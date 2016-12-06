Луценко надеется, что Рада проголосует за представление по Новинскому

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что Верховная Рада проголосует за отмену неприкосновенности депутата Вадима Новинского.

Об этом он сказал после заседания регламентного комитета, который отказался поддержать его представление на Новинского.

"Верховная Рада проголосует, но вопрос в том, как. Я думаю, что депутаты поддержат представление, потому что общественная реакция после предыдущего заседания комитета была однозначной", – заявил Луценко.

По его словам, "комитет принял половинчатое решение, но оно дает следствию возможность двигаться дальше".

По словам Луценко, если Рада поддержит представление относительно Новинского, то следствие будет готово очень быстро объявить ему подозрение.

"Между решением Рады и подозрением пройдет очень мало времени. Между объявлением подозрения и обвинительным заключением пройдет немного больший период", – сказал Луценко.

Как известно, регламентный комитет решил, что ГПУ не предоставила достаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.

Новинский, в частности, обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира – архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

Во вторник стало известно, что в этом деле также объявили подозрение Коряку, экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

О ходе заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский".

Роман Романюк, Олег Шанковский, УП