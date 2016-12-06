Дело об обогащении Лещенко закрыта. Но проверят доходы руководителя УП

Генпрокурор Юрий Луценко отменил поручение о допросе руководителя "Украинской правды" Алены Притулы.

Об этом он заявил журналистам после заседания регламентного комитета после заседания.

"Мы получили показания депутата Лещенко, и спешу его порадовать, мы ими довольны. Вчера я был на больничном и из СМИ узнал о вызове на допрос Алены Притулы. Сегодня на совещании я это решение отменил", - отметил Луценко.

"Следователи считают, что публичных заявлений госпожа Притулы о предоставлении займа достаточно", - уточнил генпрокурор.

"Я считаю "Украинскую правду" слишком знаковым СМИ, чтобы переводить проверки займов в формат допросов", - сказал он.

"Дело о незаконном обогащении депутата Лещенко, которое было открыто по заявлению депутата Пинзеника - закрыто", - заявил Луценко.

В то же время, он сообщил, что по этому делу выделено отдельное производство по уплате налогов по займу.

"Сейчас мы проверим, были ли уплачены налоги с тех денег, которые брал в долг Лещенко, и имели ли его заемщики законные источники этих средств. Все. Мы выяснили, что там фигурировали не только госпожа Притула и указанные Лещенко лица, но и лица, которых Лещенко не указывал. Сейчас фискалы проверят происхождение этих средств и уплату с них налогов, чтобы Лещенко мог заявить, что все дела против него закрыты ", - заявил Луценко.

Как известно, расследование кватиры Лещенко по заявлению депутата от НФ Павла Пинзеника ведет Главное следственное управление ГПУ. О том, что СБУ участвует в расследовании, до понедельника известно не было.

В понедельник представитель СБУ пытался вручить повестку на допрос руководителя "Украинской правды" Алене Притуле по делу о квартире нардепа Сергея Лещенко.

Как известно, в начале сентября разгорелся скандал из-за приобретения Сергеем Лещенко квартиры площадью 192 кв м. в новостройке на улице Франко в центре Киева.

Лещенко объяснил, что цена за квадратный метр там составляла 1500 долларов, а все его действия по поводу приобретения прозрачны.

По словам депутата, а ранее журналиста, часть средств на приобретение квартиры он занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы "сроком на 10 лет", остальное – это его сбережения и деньги его любимой женщины, ди-джея Анастасии Топольськой.

Лещенко сам призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предотвращению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева. Того же требовали фракции "Народный фронт" и Радикальной партии Олега Ляшко.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения из-за взятия беспроцентного займа у Алены Притулы.

27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по подозрению в незаконном обогащении в отношении Лещенко "по результату рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".

Роман Кравец, Роман Романюк, УП