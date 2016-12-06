Дело об обогащении Лещенко закрыта. Но проверят доходы руководителя УП

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Вторник, 6 декабря 2016, 16:28

Генпрокурор Юрий Луценко отменил поручение о допросе руководителя "Украинской правды" Алены Притулы.

Об этом он заявил журналистам после заседания регламентного комитета после заседания.

"Мы получили показания депутата Лещенко, и спешу его порадовать, мы ими довольны. Вчера я был на больничном и из СМИ узнал о вызове на допрос Алены Притулы. Сегодня на совещании я это решение отменил", - отметил Луценко.

"Следователи считают, что публичных заявлений госпожа Притулы о предоставлении  займа достаточно", - уточнил генпрокурор.

"Я считаю "Украинскую правду" слишком знаковым СМИ, чтобы переводить проверки займов в формат допросов", - сказал он.

"Дело о незаконном обогащении депутата Лещенко, которое было открыто по заявлению депутата Пинзеника - закрыто", - заявил Луценко.

В то же время, он сообщил, что по этому делу выделено отдельное производство по уплате налогов по займу.

"Сейчас мы проверим, были ли уплачены налоги с тех денег, которые брал в долг Лещенко, и имели ли его заемщики законные источники этих средств. Все. Мы выяснили, что там фигурировали не только госпожа Притула и указанные Лещенко лица, но и лица, которых Лещенко не указывал. Сейчас фискалы проверят происхождение этих средств и уплату с них налогов, чтобы Лещенко мог заявить, что все дела против него закрыты ", - заявил Луценко.

Как известно, расследование кватиры Лещенко по заявлению депутата от НФ Павла Пинзеника ведет Главное следственное управление ГПУ. О том, что СБУ участвует в расследовании, до понедельника известно не было.

В понедельник представитель СБУ пытался вручить повестку на допрос руководителя "Украинской правды" Алене Притуле по делу о квартире нардепа Сергея Лещенко.

Как известно, в начале сентября разгорелся скандал из-за приобретения Сергеем Лещенко квартиры площадью 192 кв м. в новостройке на улице Франко в центре Киева.

Лещенко объяснил, что цена за квадратный метр там составляла 1500 долларов, а все его действия по поводу приобретения прозрачны.

По словам депутата, а ранее журналиста, часть средств на приобретение квартиры он занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы "сроком на 10 лет", остальное – это его сбережения и деньги его любимой женщины, ди-джея Анастасии Топольськой.

Лещенко сам призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предотвращению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева. Того же требовали фракции "Народный фронт" и Радикальной партии Олега Ляшко.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения из-за взятия беспроцентного займа у Алены Притулы.

27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по подозрению в незаконном обогащении в отношении Лещенко "по результату рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".

Роман Кравец, Роман Романюк, УП

Темы: Лещенко
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Комментарии — 7
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IP: 46.219.222.---Andrey Hrab06.12.2016 17:55
laa1999:
Не будет протокола, Лещ же ОТКАЗЫВАЕТСЯ его подписывать.
И будут оспаривать - будут изо всех сил отмазываться.
Потому что пилить гранты дальше нужно. И играть роль антикоррупционеров нужно.
А с судимостью СЛОЖНОВАТО. И финансирование от Григоришина обрежется сразу.
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IP: 46.219.222.---Andrey Hrab06.12.2016 17:54
Ал Чак:
А разве ТОЛЬКО генпрокурор?
А НАБУ - не в доску свое? Если отмазало и Леща, и Залищук?
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IP: 37.229.144.---Ал Чак06.12.2016 17:42
laa1999:
Странно, конечно, в Германии - генпрокуратора подала в парламент заявку на импичмент Президента Германии, который ушел сразу же в отставку, из-за того, что вместо рыночных 4% кредита на квартиру, он платил -1%. Это назвали коррупцией. Кстати, того, кто выдал этот кредит - тоже обвинили в нечистоплотности. У нас - шеф УП выдает безпроцентный кредит депутату ВР Лещенко, при рыночном в 15% и оказывется, что это не взятка, а прокурор восхищается шефом УП. Странные у нас еврооптимисты и прокуроры.
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ЗДЕСЯ ВАМ - НЕ ТАМА !

Ну а СБУ фактично скасуванням тій повістки виключили зі справи... Ось навіщо і потрібен "свій в дошку" генпрокурор - жодна антикорупційна служба через нього "не перелізе".
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IP: 193.32.14.---Парус06.12.2016 17:14
Борец с коррупцией сам по уши погряз в коррупции. Это же сколько лет нужно честно работать не разгибая спины, чтобы купить такую квартиру в центре Киева. Наверное, лет сто, не меньше.
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IP: 78.154.171.---laa199906.12.2016 17:07
19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у придбанні квартири Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення через взяття безвідсоткої позики в Олени "запрещенная лексика на УП"(смотри по тексту,что запрещено)

Ну хоть админпротокол будет, за то, что в Германии -выгоняют из Президентов
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