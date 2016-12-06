ФСБ готово вручить обвинение крымскому журналисту Семене

Следствие по делу крымского журналиста Николая Семены в России закончено, следователь ФСБ РФ намерен вручить ему обвинительный акт 7 декабря.

Как сообщает "Крым.Реалии", вскоре дело направят в прокуратуру, а потом – в суд.

Журналиста обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ) за статью на сайте "Крым.Реалии" под заголовком "Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма". По сути, это колонка в разделе "Мнения" с положительной оценкой блокады.

Следствие сочло, что в ней Семена призывает к возвращению полуострова под контроль Украины, а значит, к нарушению территориальной целостности России.

Следствие по делу журналиста Семены завершено https://t.co/PSR9Vz0EW0 Получается, что Путин врал Сокурову, что за мнение у нас не судят? pic.twitter.com/0ge7HuFow4 — Грани.Ру (@GraniTweet) December 6, 2016

Журналист заявил, что его публикация появилась в результате дискуссии, которая развернулась в украинских СМИ после начала акции по торговой блокаде полуострова, организованной в сентябре 2015 года добровольцами и крымскотатарскими активистами.

На руках у следователя оказались скриншоты экрана компьютера Семены, причем снятые, очевидно, в процессе написания текста. Это позволило журналисту заявить, что силовики получили удаленный доступ к его компьютеру и организовали наблюдение.

19 апреля у Семены провели обыск, у него изъяли технику, архивы и "иные документы, свидетельствующие о подготовке статьи экстремистского характера", сообщили впоследствии в подконтрольной России прокуратуре Крыма.

Адвокат Семены Александр Попков отметил: "Обыски одновременно прошли по семи адресам. Эти действия похожи на элемент запугивания, чтобы разгромить журналистскую сеть, чтобы боялись и не писали".

Семена находится под подпиской о невыезде, заниматься журналистикой не может.

Несколько дней назад во время Форума гражданского общества Восточного партнерства в Брюсселе его наградили премией имени Павла Шеремета "в знак признания того, что он не побоялся рисковать своей свободой и безопасностью, отстаивая свободу слова в Крыму". Премию за Семену получил главный редактор "Крым.Реалии" Владимир Притула.

Обвинение запросило лингвистическую на предмет того, "имеются ли в статье Семены призывы к осуществлению экстремистской деятельности?" и "имеются ли в тексте призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации?". Эксперт решил, что призывы такие есть, направлены они к лицам, "заинтересованным в возвращении республики Крым в состав Украины".

Сторона защиты подала ходатайство об исключении этой экспертизы из дела и потребовала провести психодиагностическое исследование, чтобы психолог оценил, например, степень общественной опасности Семены и особенности его характера.

К делу приобщили экспертизу профессора Михаила Саввы, получившего политическое убежище в Европе, о том, что с точки зрения международного права Крым не является частью РФ, он признан украинской территорией.

Семена в РФ включен в федеральный перечень "террористов и экстремистов".