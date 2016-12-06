Рада освободила от пошлины материалы для шлемов

Верховная Рада приняла закон, которым разрешила не облагать въездной пошлиной ткань, которую используют при изготовлении пуленепробиваемых шлемов и бронежилетов.

За принятие законопроекта 5128 проголосовали 248 народных депутатов. Таким образом парламент внес соответствующие изменения в Таможенный кодекс.

По словам депутатов, производство шлемов на территории Украины искусственно усложнено.

По мнению авторов, этот закон даст возможность обеспечить потребности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований качественными средствами индивидуальной защиты, уменьшит расходы госбюджета и создаст конкурентные условия для национальных производителей.

Украинская правда