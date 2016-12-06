Луценко обозвал адвоката Новинского "с*кой православной"

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Вторник, 6 декабря 2016, 17:13

Генпрокурор Юрий Луценко обозвал адвоката нардепа Вадима Новинского Олега Татарова "с*кой неправославной".

К словесным оскорблениям Луценко обратился по окончании заседания регламентного комитета ВР.

"Татаров – с*ка неправославная, ментовская с*ка, конченая", - сказал он.

Новинский на это заявил, что "генпрокурор позволил себе грубую и недопустимую брань относительно моего защитника".

"Мы сейчас готовим иск в суд о защите чести и достоинства моего адвоката. Если не добьемся правды в Украине, то пойдем в европейские суды", - сказал Новинский.

Перед этим, между Луценко и Новинским возникла перепалка из-за Тарасова.

Луценко заявил, что защитник Татаров не может выступать на комитете от имени нардепа, так как ранее был одним из руководителем МВД.

"Татаров Олег работал одним из руководителей МВД, когда министром был Юрий Луценко", - отреагировал на это Новинский.

"Не было такого никогда, не нужно врать", - сказал Луценко.

Как известно, как известно, интересы Новинского представлял экс-заместитель председателя Главного следственного управления Януковиче - Олег Татаров.

Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Александра Захарченко в тот момент, когда происходили события, за которые с Новинского пытаются снять неприкосновенность.

Комитет Верховной Рады во вторник заявил, что не получил достаточных сведений, которые доказывали бы причастность нардепа от "Опоблоку" Вадима Новинского к преступлениям, указанных в представлении.

В 2014 году после расстрелов на Майдане один из тогдашних лидеров оппозиции, а теперь президент Украины Петр Порошенко в Верховной Раде накричал на Новинского и назвал его *кой православной". Новинский заявил тогда, что действия оппозиции привели к гибели людей.

Роман Романюк, Александр Шумилин, УП

Темы: Новинский Луценко
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Комментарии — 4
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IP: 194.28.7.---Balabanoff06.12.2016 18:31
Рівень бригадира задрипаної тракторної бригади у самому віддаленому селі. Про який авторитет прокуратури може йти мова?
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IP: 195.138.81.---Kotia06.12.2016 18:27
Може Татаров (чи Тарасов, чи Пітарасов) і с"ка,
АЛЕ ЮГА ТОЧНО МУДАК, ну хто його за язик тягнув. Ти ж Генпрокурор, а не сержант збройних сил, навіть поліцейський (міліцейський) сержант такого не має казати при виконанні ....
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IP: 37.229.144.---Ал Чак06.12.2016 17:50
"Татаров – с*ка неправославна, ментовська с*ка, кончена", - сказав він. ****

ЛУЦЕНКО ВЖЕ ЗАБУВ, ЩО ВІН САМ -ТОЧНО ТАКА Ж - МЕНТОВСЬКА... З ОДНІЄЇ ПСАРНІ :))

Чи він вважає себе більше ЗЕКІВСЬКОЮ ?!

Ну і не шоумену тягатися з високопрофесійною людиною - Татаровим. Як співав Висоцький : "Остается ... что же... только материться"....
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IP: 93.72.86.---Гармидер06.12.2016 17:20
В них це сімейне.
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