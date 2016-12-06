Джемилев в Европарламенте рассказал, что оккупанты привезли в Крым ядерное оружие

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Вторник, 6 декабря 2016, 22:08

Лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев заявил в Европейском парламенте, что оккупанты завезли в Крым ядерное оружие, а крымскотатарский народ выдавливают с полуострова.

Об этом он сказал во вторник в Брюсселе, выступая в Европейском парламенте в рамках дебатов, посвященных незаконной аннексии Крыма Россией, пишет УНИАН.

"По нашим данным, на полуостров даже завезли ядерное вооружение. Информационные службы Меджлиса располагают данными: завезено шесть ядерных боеголовок", - сообщил Джемилев.

По его словам, оккупированный Крым сейчас "превращен в военную базу".

"Согласно информации нашей контрразведки, там около 70 тысяч военных, включая ФСБ, полицию", - рассказал лидер крымских татар.

Джемилев также убежден, что "военного пути освобождения Крыма" нет.

"Мы думаем, что освобождение Крыма возможно только дипломатическим путем, путем давления на агрессора. Одно из главных средств - это жесткие санкции. Как вам известно, после оккупации Советским Союзом Афганистана были применены жесткие санкции, что привело к его распаду. Мы надеемся, что санкции, которые применены к агрессору, также приведут к освобождению оккупированных территорий. Но я думаю, что сроки освобождения должны быть значительно сужены, чем после оккупации Афганистана", - детализировал он.

Кроме того, Джемилев сообщил, что сейчас в оккупированный Крым вернулись времена Советского Союза.

"Оккупанты ликвидировали все демократические свободы, установлен режим, подобный советскому. Люди живут в страхе, процветают доносы. К крымским татарам особое отношение, потому что они четко сказали, что не приемлют оккупацию", - подчеркнул лидер.

Лидер крымских татар отметил, что примерно 95% репрессий, которые совершаются на территории оккупированного полуострова, приходится на крымских татар. Джемилев также напомнил, что в Крыму тайно похищают людей.

"В том, что к этим похищениям имеют отношение карательные органы Российской Федерации, у нас нет никакого сомнения, и у нас есть доказательства. Политика власти в отношении коренного народа сведена к тому, чтобы сделать все возможное, чтобы вытолкнуть его за пределы Крыма, - подчеркнул он. - Одновременно с выталкиванием крымскотатарского народа в большом количестве в Крым завозят россиян, что является военным преступлением".

Вместе с тем, по словам Джемилева, он призывает соотечественников "не покидать Крым, оставаться на родине и ждать освобождения".

Темы: ЕС Крым крымские татары
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