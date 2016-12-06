Госсекретарем Минобороны выбрали заместителя министра

00
0
Вторник, 6 декабря 2016, 22:57

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Александра Дубляна государственным секретарем Министерства обороны.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.

На данный момент Дублян является заместителем министра - руководителем аппарата Минобороны.

Также конкурсная комиссия избрала резервным кандидатом Олега Яцино, который на протяжении года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Дублян откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Дублян родился 24 мая 1964 года, имеет звание генерал-полковника.

Военную службу начал в 1981 году курсантом Ташкентского высшего танкового командного училища.

С 1985 по 1995 год проходил службу на должностях: командира танкового взвода, командира танковой роты, заместителя командира танкового батальона, командира танкового батальона, заместителя командира мотострелкового полка.

Участвовал в боевых действиях на территории Афганистана.

С 1995 по 1997 год учился в Академии Вооруженных сил Украины.

По завершении обучения занимал должности: заместителя командира бригады, командира бригады, военного комиссара Киевского городского военного комиссариата, начальника Центрального управления Военной службы правопорядка по Киеву и Киевской области, начальника Военной службы правопорядка в Вооруженных силах.

В 2008 году закончил Национальную академию обороны Украины.

В 2015 году Дублян задекларировал 265 880,38 гривен доходов.

Также конкурсная комиссия избрала резервным кандидатом Олега Яцино, который на протяжении года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Дублян откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Яцино является директором департамента кадровой политики Минобороны.

Украинские новости

Темы: Минобороны кадры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина и США спланировали проведение Sea Breeze-2017 3 декабря 2016, 12:38
Полторак: 5,5 тысячи военных РФ воюют на Донбассе 2 декабря 2016, 13:08
Муженко: Россия удостоверилась в надежности ПВО Украины 1 декабря 2016, 22:22
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Приватизация ОПЗ снова откладывается: не поступило ни одной заявки
Суд назначил арест виновникам перестрелки в Княжичах
ВР в четверг будет голосовать за снятие неприкосновенности с Новинского
Рада поддержала повышение "минималки"
Все новости
Лайфхаки

Родители маленького ребенка – самые лучшие изобретатели в мире

Кино

Нашумевший фильм "Люди, которые пришли к власти" можно посмотреть онлайн