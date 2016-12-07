На границе с Польшей в очередях стоят почти 1200 авто

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Среда, 7 декабря 2016, 00:24

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 6 декабря в очередях стоят 1180 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Так, в ПП "Устилуг" стоят 580 машин, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Руська" - 200, "Угринов" - 100.

В пунктах пропуска "Смильница", "Краковец", "Шегини" и "Грушев" очередей нет.

На границе с Румынией в ПП "Порубное" стоят 30 авто, в других пунктах пропуска на этом направлении очередей нет.

На границе с Венгрией, Словакией и Молдовой автомобильных очередей нет.

Темы: Польша
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