В РФ еще одного человека осудили за госизмену из-за SMS

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Среда, 7 декабря 2016, 05:22

Российское неформальное объединение юристов и журналистов "Команда 29", которое оказывает юридическую помощь Оксане Севастиди, осужденной за госизмену из-за SMS о военной технике, сообщило о еще одном похожем деле.

Осужденную зовут Инга Тутисани. Она сидела в одной камере с гражданкой Грузии Екатериной Харебавой, которая получила срок за шпионаж из-за SMS о движении российской военной техники в сторону Абхазии незадолго до войны с Грузией 2008 года.

По словам ее сокамерницы, Тутисани переписывалась с гражданином Грузии, отправила SMS, через несколько лет к ней пришли силовики. Когда именно были отправлены сообщения, и о чем в них говорилось, неизвестно.

По данным правозащитников, Тутисани до сих пор отбывает наказание — предположительно, в колонии в Вологде.

Всего в публикации "Команды 29" названы фамилии десяти человек, которые с 2013 года были осуждены Краснодарским краевым судом за госизмену и шпионаж; дела некоторых из них упоминались в СМИ.

Медуза

Темы: Росcия суд
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