АТО: Боевики били 45 раз, обстреляли КПВВ «Марьинка»

00
0
Среда, 7 декабря 2016, 07:10

За прошедшие сутки боевики 45 раз открывали огонь по украинским позициям.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Донецком направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали Авдеевку, Луганское и Светлодарск. По Луганскому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и зенитных установок террористы неоднократно обстреливали Крымское, Новозвановку, Новоалександровку и Станицу Луганскую. Под огонь из стрелкового оружия попала Катериновка.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики вели огонь по Широкино, Чермалыку, Марьинке, Красногоровке, Талаковке и Водяному. Из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия - по Новотроицкому, Старогнатовке, Широкино, Гнутово и Павлополю.

Из автоматических гранатометов сепаратисты обстреляли КПВВ "Марьинка".

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики совершили во вторник 32 обстрела сил АТО 6 декабря 2016, 18:55
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 1 ранен – штаб 6 декабря 2016, 12:51
Рада разрешила военным разрывать контракты во время АТО 6 декабря 2016, 12:36
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Аудит ЕС: Украина самая коррумпированная страна Европы
Еврокомиссар Хан призвал ускорить безвиз для Украины
Выживший сотрудник госохраны рассказал о перестрелке в Княжичах
Приватизация ОПЗ снова откладывается: не поступило ни одной заявки
Все новости
Урок Театра на Подоле

Об "историческом облике", коммуникации и честности

Время для ребенка

Наставничество в вопросах-ответах