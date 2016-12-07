Украина в феврале будет председательствовать в СБ ООН

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Среда, 7 декабря 2016, 07:47

В феврале Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

"В феврале 2017 года посол Украины при ООН Владимир Ельченко займет кресло Председателя Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Украина является одним из 10 непостоянных членов СБ ООН.

Пять стран - Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония - были избраны в прошлом году непостоянными членами Совета Безопасности на 2016-2017 годы. С 31 декабря этого года свои кресла в Совете Безопасности освободят Ангола, Малайзия, Венесуэла, Новая Зеландия и Испания.

Делегаты 70-й сессии Генассамблеи ООН летом этого года выбрали новых непостоянных членов Совета на 2017-2018 годы: Боливия, Эфиопия, Швеция, Казахстан (впервые становится членом СБ), Италия и Нидерланды (страны разделили место за столом в Совете от западноевропейской группы на следующие два года).

Совет Безопасности состоит из 15 членов Организации. Великобритания, КНР, Франция, РФ и США являются постоянными членами СБ. Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из десяти непостоянных членов.

Интерфакс-Украина

Темы: ООН Украина
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