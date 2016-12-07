Полиция Киева не задержала фанатов, хулиганивших во вторник

Полиция никого не задержала во время столкновений между фанатами футбольных клубов "Динамо" (Киев) и "Бешикташ" (Стамбул, Турция) в Киеве вечером 6 декабря.

Об этом представитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве сообщил "Украинским новостям".

"Никто не был задержан", – сказал он.

Как известно, 6 декабря в центре Киева произошли столкновения футбольных болельщиков, потом нападки продолжились на стадионе "Олимпийский".

В шестом матче группового турнира Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" обыграло "Бешикташ" со счетом 6:0.

Во время проведения футбольного матча за порядком следили более 2000 правоохранителей столицы.