Полиция Киева не задержала фанатов, хулиганивших во вторник
Полиция никого не задержала во время столкновений между фанатами футбольных клубов "Динамо" (Киев) и "Бешикташ" (Стамбул, Турция) в Киеве вечером 6 декабря.
Об этом представитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве сообщил "Украинским новостям".
"Никто не был задержан", – сказал он.
Как известно, 6 декабря в центре Киева произошли столкновения футбольных болельщиков, потом нападки продолжились на стадионе "Олимпийский".
В шестом матче группового турнира Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" обыграло "Бешикташ" со счетом 6:0.
Во время проведения футбольного матча за порядком следили более 2000 правоохранителей столицы.
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