В Сирии погиб российский полковник

Российский полковник Руслан Галицкий скончался в Сирии в результате ранения.

Об этом передает в среду ТАСС, ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.

"Скончался в госпитале в результате тяжелого ранения полковник Руслан Галицкий. Российские военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь. Офицер получил ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками "оппозиции" одного из жилых кварталов западной части Алеппо", – идет речь в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что в Сирии Галицкий выполнял задачи в составе группы российских военных советников.

Как сообщалось, делегации Российской Федерации и КНР заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении в течение недели боевых действий в сирийском городе Алеппо для доставки гуманитарной помощи.